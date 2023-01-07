На востоке и в центре Украины отменили воздушную тревогу

Она длилась порядка 40 минут

КИЕВ, 7 января. /ТАСС/. Воздушная тревога, которая была объявлена в субботу днем в четырех областях на востоке и в центре Украины, отменена спустя примерно 40 минут.

Как следует из данных официального ресурса по оповещению, первые сирены прозвучали в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях и в подконтрольной Киеву части Запорожской области в 13:29 (14:29 мск). В 14:08 (15:08 мск) стали поступать сигналы отбоя, и через четыре минуты тревога была снята во всех областях.

Ранее в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что объединенная группировка российских войск в районе проведения спецоперации с 12:00 6 января соблюдает режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения. При этом, по его словам, украинские войска в течение прошедших суток продолжили обстрелы населенных пунктов.

5 января президент России Владимир Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня на всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу отдал соответствующее указание. Однако власти Украины негативно отреагировали на идею прекращения огня на Рождество.

Как позднее сказал ТАСС бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник, власти Украины, чтобы обвинить Россию в нарушении введенного ей режима прекращения огня, могут начать объявлять воздушную тревогу и устраивать другие провокации.