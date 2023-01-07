В Париже проходит манифестация в память об убитых в 2013 году курдских активистках

По информации организаторов, в марше принимают участие не менее 25 тыс. представителей курдской общины

ПАРИЖ, 7 января. /ТАСС/. Тысячи курдов вышли в Париже на манифестацию в память о трех своих соратницах, убитых в Париже в 2013 году. Об этом сообщила в субботу префектура столичной полиции.

Участники демонстрации, проходящей в Париже ежегодно, собрались днем недалеко от Северного вокзала, после чего колонной направились по улицам Парижа. По информации организаторов, в марше принимают участие не менее 25 тыс. представителей курдской общины, многие из которых приехали из других стран ЕС для участия в акции. Участники манифестации несли плакаты с фотографиями убитых активисток и призывали французские власти "установить справедливость" в этом деле.

Курдские активистки Сакине Джансыз, Фидан Доган и Лейла Сойлемез были найдены мертвыми в ночь на 10 января 2013 года в штаб-квартире сообщества курдов в центре Парижа. Убийство вызвало резкую реакцию курдской общины и породило тогда в столице волну протестов. Предполагаемый убийца - 30-летний уроженец Турции, проживавший в парижском пригороде Курнев, - был заключен в тюрьму в ожидании судебного разбирательства, однако в конце 2016 года умер за несколько недель до начала процесса.

Манифестация представителей курдской общины проходит в субботу также в Марселе. Как сообщил в пятницу телеканал BFM, в ночь на 6 января здание генконсульства Турции в Марселе забросали бутылками с зажигательной смесью. Полиция задержала двух подозреваемых, заявивших на допросе, что они являются курдами.

В этом году марши памяти проходят на фоне расследования дела о стрельбе, устроенной в конце декабря 2022 года бывшим служащим французских железных дорог близ курдского культурного центра в Париже. В результате стрельбы три человека погибли, еще трое получили ранения. Преступник был задержан на месте. Позже ему предъявили обвинения по статьям "Убийство" и "Незаконное владение оружием".

В парижской прокуратуре при этом подчеркнули, что курды не были первоначальной целью злоумышленника. Во время задержания он сообщил полицейским, что является расистом. Ранее нападавший уже неоднократно имел проблемы с законом. В 2021 году пенсионера задержали за нападение с саблей на мигрантов в палаточном лагере в одном из округов Парижа.