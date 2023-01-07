Эрдоган заявил, что Турция первой не применит силу против Греции

При этом, по словам турецкого президента, республика ответит в случае угрозы

АНКАРА, 7 января. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал в субботу соседнюю страну и союзника по НАТО Грецию отказаться от проводимой в отношении Анкары политики напряженности и милитаризации островов в Эгейском море. Выступая на открытии ряда объектов в провинции Анталья, он заверил, что Турция не вынашивает планов нанесения ударов по Греции и ответит только в случае нападения. Трансляцию вел телеканал TRT.

"Мы запустили [ракету] "Тайфун" с дальностью полета 561 км. В Греции это вызвало панику, местные газеты начали писать, что, мол, они (турки - прим. ТАСС) нанесут удар. Главное, чтобы вы не занимались нами в Эгейском море. Пока вы этого не делаете, и мы вами заниматься не будем", - сказал Эрдоган.

Турция провела испытания собственной баллистической ракеты "Тайфун" над Черным морем в октябре прошлого года. Она поразила цель на расстоянии 561 км через 458 секунд после запуска. В декабре Эрдоган сообщил, что дальность полета "Тайфуна" планируется увеличить до 1 тыс. км, а это, как и в первом случае, вызвало негативную реакцию в Афинах.

Риторика Турции в адрес Греции в последние дни стала более резкой. Глава Минобороны страны Хулуси Акар предупредил 6 января Афины о последствиях, которыми чреваты проводимая греческими властями политика напряженности в отношении Анкары и нарушение существующего статус-кво в Эгейском море.

Неспокойные соседи

Турецкие власти неоднократно обвиняли Грецию в нарушении международных обязательств в бассейне Эгейского моря, в том числе касающихся островов, которые имеют статус демилитаризованных. Очередной виток напряженности в отношениях двух государств возник в сентябре прошлого года, когда появились сообщения о переброске бронетехники на греческие острова Мидилли (Лесбос) и Сисам (Самос). В Анкаре в связи с этим заявили, что Афины размещают там военную технику в нарушение международных соглашений, в частности Лозаннского (1923) и Парижского (1947) договоров.

Турция и Греция уже оказывались на грани вооруженного конфликта из-за статуса спорных островов, границ территориальных вод и воздушного пространства в Эгейском море.

Территориальные воды Греции распространяются там на 6 морских миль, но страна заявляет, что имеет право расширить их до 12 морских миль - стандарта, признанного на международном уровне. В свою очередь Анкара предупреждала Афины, что такое расширение Грецией ее территориальных вод станет поводом для объявления войны. Турция не признает 10-мильную воздушную зону Греции вокруг островов в Эгейском море, считая, что греческое воздушное пространство, как и территориальные воды, ограничено 6 морскими милями. В результате турецкие истребители регулярно нарушают воздушные границы соседней страны, а Греция поднимает на их перехват свои самолеты.