Глава украинского госоргана не исключил, что ПЦУ продолжит службы в Киево-Печерской лавре

Глава раскольнической Православной церкви Украины Епифаний 7 января провел рождественскую службу в Успенском соборе лавры

КИЕВ, 7 января. /ТАСС/. Глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести Украины Виктор Еленский сообщил, что раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) может продолжить проводить службы в храмах Киево-Печерской лавры, доступ в которые был закрыт для канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

"Лавра принадлежит государству, и государство дает возможность служить в ней, это его выбор, это его решение. Думаю, что это далеко не в последний раз, когда ПЦУ будет служить в соборах Лавры", - приводит украинское издание "Лига" высказывания Еленского перед службой в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, которую в субботу впервые провела там ПЦУ.

Глава раскольнической Православной церкви Украины Епифаний в субботу провел рождественскую службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, где ранее проходили богослужения канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В соборе на службе было много политиков, в том числе спикер Рады Руслан Стефанчук, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко и замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

До 31 декабря 2022 года Успенский собор и Трапезная церковь Киево-Печерской лавры находились в аренде у УПЦ, которая проводила там службы. 31 декабря срок аренды истек, руководство культурного заповедника отказалось продлить с ней договоры пользования, и с 1 января 2023 года для ее священнослужителей оказался закрыт доступ в эти два храма. По решению Министерства культуры и информационной политики Украины дирекция культурного заповедника заключила соглашение с ПЦУ на проведение 7 января рождественского богослужения в Успенском соборе лавры.