Польша начала получать средства из иностранных фондов за военную помощь Украине

Она оценивается в $1,9 млрд

ВАРШАВА, 7 января. /ТАСС/. Польша начала получать компенсацию за оказанную Украине военную помощь. Об этом заявил в субботу на брифинге премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

"Часть средств из американских и европейских фондов начинает поступать в Польшу", - сказал он. "Мы также обсуждаем, как приобрести технику, которая должна заменить ту, которую мы передали Украине", - добавил Моравецкий.

Военная помощь, оказанная Польшей Украине, оценивается в 8,5 млрд злотых ($1,9 млрд). Ранее сообщалось, что Польша поставила Украине танки, беспилотники, другую военную технику, боеприпасы, запчасти для самолетов.