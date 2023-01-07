7 января, 14:18
Военная операция на Украине

Польша начала получать средства из иностранных фондов за военную помощь Украине

Она оценивается в $1,9 млрд

ВАРШАВА, 7 января. /ТАСС/. Польша начала получать компенсацию за оказанную Украине военную помощь. Об этом заявил в субботу на брифинге премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Часть средств из американских и европейских фондов начинает поступать в Польшу", - сказал он. "Мы также обсуждаем, как приобрести технику, которая должна заменить ту, которую мы передали Украине", - добавил Моравецкий.

Военная помощь, оказанная Польшей Украине, оценивается в 8,5 млрд злотых ($1,9 млрд). Ранее сообщалось, что Польша поставила Украине танки, беспилотники, другую военную технику, боеприпасы, запчасти для самолетов. 

Теги:
УкраинаПольшаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация