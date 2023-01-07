В трех областях Украины отменили воздушную тревогу

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КИЕВ, 7 января. /ТАСС/. Повторная воздушная тревога, которую объявили в субботу в трех областях на востоке и в центре Украины, была отменена через 30 минут.

Как следует из данных официального ресурса по оповещению, первые сирены прозвучали в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области в 15:40 (16:40 мск). Сигналы отмены стали поступать в 16:11 (17:11 мск).

Ранее в субботу в этих регионах, а также в Сумской области уже объявлялась воздушная тревога, которая была снята через 40 минут.

В субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что объединенная группировка российских войск в районе проведения спецоперации с 12:00 6 января соблюдает режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения. При этом, по его словам, украинские войска в течение прошедших суток продолжили обстрелы населенных пунктов.

5 января президент России Владимир Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня на всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу отдал соответствующее указание. Однако власти Украины негативно отреагировали на идею прекращения огня на Рождество. Как позднее сказал ТАСС бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник, власти Украины, чтобы обвинить Россию в нарушении введенного ею режима прекращения огня, могут начать объявлять воздушную тревогу и устраивать другие провокации.