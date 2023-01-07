СМИ: Зеленский лишил украинского гражданства 13 священнослужителей канонической УПЦ

Как отметило издание "Левый берег", указы о лишении гражданства власти Украины не обнародуют, так как они содержат персональную информацию

КИЕВ, 7 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о прекращении гражданства страны 13 священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом в субботу со ссылкой на источники сообщает украинское издание "Левый берег".

По информации издания, одним из тех, кого лишили гражданства Украины, стал митрополит Тульчинский и Брацлавский УПЦ Ионафан, против которого, как сообщали ранее украинские СМИ, Служба безопасности Украины (СБУ) выдвинула обвинение в разжигании розни, после чего он попал в больницу из-за проблем с сердцем. Кроме того, упоминается имя викария Тульчинской епархии, епископа Ладыжинского Сергия.

"Левый берег" также уточнил, что действие украинского гражданства 13 священнослужителей приостановили в соответствии с указом главы государства № 898/2022 от 28 декабря 2022 года. На сайте офиса президента Украины документ под таким номером пропущен - сразу после указа № 896/2022 опубликован текст указа № 899/2022.

Как отмечает издание, указы о лишении гражданства власти Украины не обнародуют, так как они содержат персональную информацию. При этом утверждается, что Государственная миграционная служба Украины уже получила уведомление о лишении 13 священников УПЦ гражданства, а их самих могут впоследствии депортировать из страны.

Ранее украинские СМИ сообщали, что своим указом Зеленский лишил гражданства нескольких человек, в том числе бизнесмена Игоря Коломойского, бывших депутатов Верховной рады Игоря Васильковского и Вадима Рабиновича, а также бизнесмена и главу территориальной обороны Днепропетровской области Украины Геннадия Корбана.

В последнее время украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. С середины ноября 2022 года СБУ проводит обыски в ее храмах и епархиях по всей стране. Нескольким иерархам предъявлены обвинения в госизмене, подрывной деятельности, "распространении среди прихожан тезисов пропагандистского характера". 1 декабря 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, направленное, по сути, на запрет УПЦ. В частности, указом поручено внести в парламент законопроект о запрете религиозных организаций, "аффилированных с центрами влияния в РФ", и обеспечить проведение экспертизы Устава УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом.