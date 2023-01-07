Сербы в Косове и Метохии выйдут на протест после нападений албанцев в канун Рождества

В заявлении партии "Сербский список" уточняется, что целью мероприятия является поддержка потерпевших и их семей, а также выступление "против тирании Альбина Курти"

БЕЛГРАД, 7 января. /ТАСС/. Партия "Сербский список", чьим председателем является лидер косовских сербов Горан Ракич, анонсировала массовую акцию протеста в связи с покушением на сербов во время празднования Рождественского сочельника. Об этом в субботу со ссылкой на заявление партии сообщил портал Kosovo Online.

"В связи с жестоким покушением на убийство сербского мальчика Стефана и сербского юноши Милоша, а также нападением на Стефана Томича и непрекращающимися антисербскими репрессиями режима [премьера непризнанного Косова] Альбина Курти будет проведена крупная общественная акция протеста завтра в 12 часов (14:00 мск - прим. ТАСС) на площади перед домом культуры в Штрпце", - отмечается в заявлении. Уточняется, что цель данного мероприятия - поддержка потерпевших и их семей, а также выступление "против тирании Альбина Курти, следствием которой являются угроза миру и продолжающееся преследование сербского народа".

В пятницу албанец ранил двух сербов, в том числе одного несовершеннолетнего, во время празднования Рождественского сочельника. Сообщалось, что 11-летний подросток и 21-летний молодой человек были ранены в районе города Штрпце выстрелами из проезжающего автомобиля. Они были срочно госпитализированы с ранениями средней степени тяжести.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич уже потребовала от международного сообщества принять экстренные меры, чтобы предотвратить очередной виток обострения ситуации в непризнанном Косове.

7 января албанцы снова напали на серба в непризнанном Косове, избиению подвергся 18-летний юноша на юго-востоке автономного края, когда он возвращался с рождественского богослужения. Сообщается, что пострадавший получил травмы глаза, лица, мягких тканей и конечностей и обратился за помощью в медицинское учреждение.