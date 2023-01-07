7 января, 15:06
Санкции в отношении России

Сотрудники Минфина США на следующей неделе обсудят с коллегами в Европе санкции против РФ

Помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис и помощник главы Минфина по вопросам борьбы с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг также планируют обсудить с европейскими коллегами политику ограничения цен на энергоносители РФ

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Представители Минфина США на следующей неделе обсудят с коллегами в Европе антироссийские санкции Запада. Об этом сообщила в субботу пресс-служба американского финансового ведомства.

Читайте также
Какие санкции вводили против России в 2022 году и как отвечала Москва

Согласно пресс-релизу, помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис с 8 по 13 января посетит Латвию, Литву, Эстонию и Польшу, где встретится с местными должностными лицами. В свою очередь помощник главы Минфина по вопросам борьбы с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг с 8 по 10 января будет находиться в Брюсселе для встреч с коллегами из ЕС.

Как пояснили в Минфине, в рамках своих поездок Харрис и Розенберг намерены обсудить "координацию с союзниками относительно экономических мер против России", продолжающиеся "усилия, направленные на лишение" Москвы доходов, необходимых ей для ведения специальной военной операции на Украине, а также "дополнительные шаги для дальнейшего нарушения цепочек военных поставок России".

Кроме того, Харрис и Розенберг планируют обсудить с европейскими коллегами политику ограничения цен на российские энергоносители. 

Теги:
СШАРоссияСанкции в отношении России
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация