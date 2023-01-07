7 января, 15:05
Военная операция на Украине

Посол Украины в Великобритании заявил, что Киев "теряет людей направо и налево"

Посол Украины в Великобритании заявил, что Киев "теряет людей направо и налево"
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко
© AP Photo/ Efrem Lukatsky

Вадим Пристайко при этом подчеркнул, что в условиях конфликта на Украине у Запада "появился уникальный шанс"

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. Украина несет огромные человеческие потери, "теряя людей направо и налево". Об этом заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью журналу Newsweek, опубликованном в субботу.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Мы теряем людей направо и налево", - заявил Пристайко. "Мы не афишируем, сколько из них военных и гражданских, но вы можете себе представить, что эти цифры огромные, неудобоваримые", - отметил он. По его словам, некоторые города оказались "полностью разрушены".

Пристайко при этом подчеркнул, что в условиях конфликта на Украине у Запада "появился уникальный шанс". "В мире не так много стран, которые позволили бы себе пожертвовать столькими жизнями, территориями и десятилетиями развития ради победы над заклятым врагом", - сказал украинский посол. 

Теги:
УкраинаВеликобританияРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация