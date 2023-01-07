На востоке и в центре Украины объявили воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях, а также подконтрольной Киеву части Запорожской области

КИЕВ, 7 января. /ТАСС/. Воздушная тревога снова объявлена в субботу на востоке и в центральной части Украины.

Как свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения, сирены прозвучали начиная с 16:36 (17:36 мск) в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Ранее в субботу тревога на 40 минут объявлялась в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. А позже - на полчаса в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

5 января президент России Владимир Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня на всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу отдал соответствующее указание. Однако власти Украины негативно отреагировали на идею прекращения огня на Рождество.

В субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что объединенная группировка российских войск в районе проведения спецоперации с 12:00 6 января соблюдает режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения. При этом, по его словам, украинские войска в течение прошедших суток продолжили обстрелы населенных пунктов.

Как отмечал в беседе с ТАСС бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник, власти Украины, чтобы обвинить Россию в нарушении введенного ею режима прекращения огня, могут начать объявлять воздушную тревогу и устраивать другие провокации.