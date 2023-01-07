Индийская женщина-пилот истребителя впервые примет участие в маневрах за пределами страны

Командир эскадрильи Авани Чатурведи войдет в состав индийских летчиков для участия в воздушных военных учениях Veer Guardian 2023

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 января. /ТАСС/. Женщина-пилот истребителя ВВС Индии впервые примет участие в военно-воздушных маневрах за пределами страны в составе индийского контингента. Как передает в субботу информационное агентство ANI, командир эскадрильи Авани Чатурведи войдет в состав индийских летчиков для участия в воздушных военных учениях Veer Guardian 2023, которые будут проводиться с 12 по 26 января в Японии совместно с ВВС этого государства.

Женщины-офицеры ВВС страны ранее участвовали в маневрах с иностранными контингентами, прибывающими в Индию, но не за ее пределами. Чатурведи - пилот истребителя Су-30 МКИ с авиабазы в Джодхпуре. Она - одна из трех первых женщин-пилотов истребителей в своей стране.

Минобороны Индии в распространенном в субботу пресс-релизе сообщило, что Индия будет представлена на маневрах четырьмя самолетами Су-30МКИ, двумя военно-транспортными самолетами Си-17 "Глоубмастер-3" и самолетом-заправщиком Ил-78. По этой информации, Воздушные силы самообороны Японии будут участвовать в маневрах с четырьмя истребителями F-2 и четырьмя истребителями F-15.

"Эти учения станут еще одним шагом в углублении стратегических связей и тесного сотрудничества в области обороны между двумя странами", - указывает Минобороны Индии.