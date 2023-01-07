В нескольких областях Украины отменили воздушную тревогу

Она длилась 50 минут

КИЕВ, 7 января. /ТАСС/. Воздушная тревога, которую в очередной раз объявили в субботу в нескольких областях на востоке и в центре Украины, была отменена через 50 минут.

Как следует из данных официального ресурса по оповещению, начиная с 16:36 (17:36 мск) сигналы об угрозе прозвучали в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Тревога во всех этих областях была снята к 17:25 (18:25 мск).

Ранее в субботу в ряде регионов востока и центра Украины объявлялась тревога, которая была снята менее чем через час. Никаких сообщений о взрывах на Украине в период объявления тревоги не поступало.

В субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что объединенная группировка российских войск в районе проведения спецоперации с 12:00 6 января соблюдает режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения. При этом, по его словам, украинские войска в течение прошедших суток продолжили обстрелы населенных пунктов.

5 января президент России Владимир Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня на всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу отдал соответствующее указание. Однако власти Украины негативно отреагировали на идею прекращения огня на Рождество. Как позднее сказал ТАСС бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник, власти Украины, чтобы обвинить Россию в нарушении введенного ею режима прекращения огня, могут начать объявлять воздушную тревогу и устраивать другие провокации.