В Турции надеются на продление прекращения огня на Украине

По словам официального представителя турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагима Калына, Анкара готова приложить максимум усилий для формирования условий диалога с целью прекращения боевых действий

АНКАРА, 7 января. /ТАСС/. Турция надеется на продление действия режима прекращения огня, объявленного Россией по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Об этом заявил в субботу официальный представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын. По его словам, Анкара готова приложить максимум усилий для формирования условий диалога с целью прекращения боевых действий.

"На наш взгляд, режим прекращения огня должен действовать не 36 часов, а дольше. Единого решения сторон по данному вопросу пока не принято, что является показателем тупика, в котором находятся стороны конфликта", - цитирует Калына телеканал A Haber.

Он сообщил, что Турция в ближайшие дни продолжит усилия, направленные на обеспечение прекращения огня в районах, примыкающих к Запорожской АЭС. "Анкара стремится не допустить боев и аварий в этой зоне", - отметил Калын.

Он не исключил вероятность того, что Украина последует примеру России в вопросе прекращения огня. "Не исключено, что также будут созданы условия для повторной встречи переговорщиков", - сказал представитель турецкого лидера, напомнив о консультациях в Стамбуле в марте прошлого года.

По его мнению, продолжение конфликта чревато новыми разрушениями и жертвами, что необходимо осознавать как вовлеченным в него сторонам, так и поддерживающим их силам. "Идею диалога должны поддерживать как в РФ и на Украине, так в НАТО и США", - считает Калын.