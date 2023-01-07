СМИ: террористы атаковали армейский патруль в Сирийской пустыне к западу от Ракки

Погиб один солдат и еще пять получили ранения

БЕЙРУТ, 7 января. /ТАСС/. Банда террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) атаковала в субботу из засады патруль сирийских военных в пустыне к западу от провинциального центра Ракка. Об этом сообщил вещающий из Дубая телеканал Al-Hadath. По его информации, в результате вооруженной вылазки погиб один солдат и еще пять получили ранения.

Боевики ИГ воспользовались для нападения плохой видимостью на дорогах из-за сильного тумана. Прибывшие на место армейские подкрепления проводят сейчас операцию в районе Джуайдия в поисках нападавших.

5 января боевики ИГ взорвали мину на пути следования отряда ополченцев из "Сил национальной обороны" (СНО). В результате получили ранения два бойца СНО. Вылазка была совершена в оазисе Эр-Рассафа в Сирийской пустыне.

Банды ИГ заметно активизировались с начала года в провинциях Дейр-эз-Зор, Ракка, Хама и Хомс. Командование сирийских ВС перебросило в восточные районы бронетехнику и воинские подкрепления для проведения спецопераций против террористов.