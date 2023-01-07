Зеленский ввел санкции против Киркорова, Михалкова и еще 117 человек

Кроме того, рестрикции предполагают блокирование счетов, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, прекращение культурных обменов и сотрудничества и другое

КИЕВ, 7 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в субботу подписал указ, согласно которому власти страны ввели санкции в отношении российского режиссера Никиты Михалкова, певца Филиппа Киркорова и еще 117 человек. Текст документа опубликован на сайте офиса главы государства.

"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: <...> ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 января 2023 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - говорится в тексте указа президента Украины. Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Помимо Михалкова и Киркорова под украинские санкции подпали оперная певица Анна Нетребко, артисты Дмитрий Харатьян и Евгений Петросян, музыкант Александр Ф. Скляр, философ Александр Дугин, генеральный директор информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, певцы Сергей Лазарев и Стас Пьеха, политологи Тимофей Бордачев, Федор Лукьянов и Дмитрий Тренин, декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов, писатель Александр Проханов, артист балета Владислав Лантратов.

Среди тех, против кого ввели санкции, значатся и граждане Украины, в частности телеведущая Жанна Бадоева, бывший капитан сборной Украины по футболу, экс-игрок и ныне помощник главного тренера петербургского "Зенита" Анатолий Тимощук.

Санкции, помимо прочего, предполагают блокирование счетов, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, прекращение культурных обменов и сотрудничества, запрет на въезд на Украину, лишение украинских государственных наград и другое. Эти ограничения должны действовать на протяжении 10 лет.

В декабре 2022 года Зеленский ввел в действие санкции против семи представителей канонической Украинской православной церкви, в том числе митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки, митрополита Луганского и Алчевского Пантелеимона, настоятеля Мелитопольского Свято-Саввинского мужского монастыря архимандрита Иоанна и других.