Рогов сообщил о звуках взрывов в городе Запорожье

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", после первых из них зазвучала сирена воздушной тревоги

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 января. /ТАСС/. Несколько взрывов прозвучало в субботу вечером в городе Запорожье, находящемся под контролем Киева. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В Запорожье громко! С 23:00 (совпадает с мск) в областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, слышны взрывы. Мои земляки сообщают о как минимум четырех взрывах, которые слышали запорожцы. После первых из них зазвучала сирена воздушной тревоги", - написал он в Telegram-канале.

О взрывах в Запорожье в Telegram-канале также сообщило украинское издание "Зеркало недели".

Президент России Владимир Путин 5 января поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня на всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу отдал соответствующее указание. Однако власти Украины негативно отреагировали на идею прекращения огня на Рождество.

Как отмечал в беседе с ТАСС бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник, власти Украины, чтобы обвинить Россию в нарушении введенного ею режима прекращения огня, могут начать объявлять воздушную тревогу и устраивать другие провокации.