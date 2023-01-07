7 января, 20:47
Военная операция на Украине

Рогов сообщил о звуках взрывов в городе Запорожье

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", после первых из них зазвучала сирена воздушной тревоги

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 января. /ТАСС/. Несколько взрывов прозвучало в субботу вечером в городе Запорожье, находящемся под контролем Киева. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Хроника событий 7 января 2023 года

"В Запорожье громко! С 23:00 (совпадает с мск) в областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, слышны взрывы. Мои земляки сообщают о как минимум четырех взрывах, которые слышали запорожцы. После первых из них зазвучала сирена воздушной тревоги", - написал он в Telegram-канале.

О взрывах в Запорожье в Telegram-канале также сообщило украинское издание "Зеркало недели".

Президент России Владимир Путин 5 января поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня на всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу отдал соответствующее указание. Однако власти Украины негативно отреагировали на идею прекращения огня на Рождество.

Как отмечал в беседе с ТАСС бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник, власти Украины, чтобы обвинить Россию в нарушении введенного ею режима прекращения огня, могут начать объявлять воздушную тревогу и устраивать другие провокации. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация