В Мерефе Харьковской области прозвучали взрывы после объявления воздушной тревоги

По данным главы региональной военной администрации Олега Синегубова, зафиксировано два удара ракетами

КИЕВ, 8 января. /ТАСС/. Два взрыва прозвучали в Мерефе Харьковской области после объявления воздушной тревоги. Об этом заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Зафиксировано два прилета вражеских ракет в Мерефе", - написал он в воскресенье в Telegram-канале.

В то же время украинское издание "Страна" со ссылкой на очевидцев сообщило, что в области было слышно четыре взрыва. Кроме того, по его данным, взрывы были слышны в Краматорске в подконтрольной Киеву части ДНР и на окраинах подконтрольного Киеву города Запорожье.

Воздушную тревогу объявляли в ночь на 8 января в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики и Запорожской области.