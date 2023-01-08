На востоке и в центре Украины отменили воздушную тревогу

Сирены звучали в Днепропетровской, Полтавской и Кировоградской областях, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР

КИЕВ, 8 января. /ТАСС/. Отбой воздушной тревоги объявлен в воскресенье в Днепропетровской, Полтавской и Кировоградской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения.

Сирены прозвучали в 04:39 мск. Отбой был объявлен в 05:15 мск.

Сразу после полуночи тревога объявлялась в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР и Запорожской области. Отбой был объявлен спустя 40 минут во всех этих регионах, кроме Харьковской области, где режим тревоги длился еще примерно один час.