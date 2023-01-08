Главы МИД Японии и Эквадора договорились сотрудничать по международным вопросам

Министры Ёсимаса Хаяси и Хуан Карлос Ольгин обменялись мнениями о ситуации на Украине, в Восточной Азии и Латинской Америке

ТОКИО, 8 января. /ТАСС/. Главы МИД Японии и Эквадора Ёсимаса Хаяси и Хуан Карлос Ольгин обсудили ситуацию вокруг Украины, обстановку в Восточной Азии, включая проблему Корейского полуострова, и договорились сотрудничать для создания "международного порядка, основанного на верховенстве права". Об этом сообщил в воскресенье японский МИД.

"Министр Хаяси объяснил японскую инициативу "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", а министр Ольгин выразил поддержку этим усилия", - говорится в сообщении. Эту концепцию, которую иногда противопоставляют китайской инициативе "Пояса и пути", внедрил в 2016 году покойный экс-премьер Японии Синдзо Абэ, занимавший тогда пост главы правительства, а теперь активно продвигают Япония, США и их союзники.

"Министры обменялись мнениями о ситуации на Украине, в Восточной Азии, включая Китай и Северную Корею, а также в Латинской Америке и договорились сотрудничать для реализации свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве права", - отметили в японском МИД. В частности, стороны договорились о сотрудничестве в Совете Безопасности ООН, непостоянными членами которого они стали в этом году.

Эквадор стал вторым пунктом в турне главы японского МИД по странам Латинской Америки после Мексики. Он планирует посетить также Бразилию и Аргентину. После этого Хаяси отправится в США.

Токио в последнее время апеллирует к странам так называемого глобального Юга, которые не присоединяются к санкциям против России. Премьер Японии Фумио Кисида отмечал ранее, что сотрудничество с этими странами необходимо "в стремлении к миру".

По оценкам японского МИД, которые со ссылкой на источник привела ранее газета Sankei, в мире есть "примерно 90 дружественных Японии стран, 60 промежуточных государств и 40 стран, занимающих сторону Китая и России". Токио пытается привлечь на свою сторону эти 60 упомянутых стран. В этом контексте наблюдатели в Японии подчеркивали важность поездки Хаяси по странам Латинской Америки.