Президент Сербии назвал санкции против России "обоюдоострым мечом"

Александар Вучич подчеркнул, что последствия от антироссийских санкций повлияют на всю Европу и на весь мир

БЕЛГРАД, 8 января. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич назвал санкции против России "обоюдоострым мечом".

Президент рассказал в воскресенье в эфире телеканала TV Pink, что "ожидает в будущем году усиления давления на Сербию по вопросам Косова и Метохии и введения санкций против России". "Это обоюдоострый меч, это нелегко, - заявил Вучич, подчеркнув, что последствия от антироссийских санкций повлияют на всю Европу и на весь мир. - В этом году никто сильно их не ощутил, но следующая зима будет намного хуже".

"Если мне скажут: введите санкции [против России] завтра, может, мне и придется [это сделать] под угрозой чего-либо намного большего, чем давление. В данный момент мы почти год смогли быть страной, которая этого не сделала, показав свою отважность, решительность и независимость в принятии решений", - заявил Вучич.

После начала специальной военной операции России на Украине Вучич в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности сообщил, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Президент заявил, что республика временно прекращает армейские и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами. Он отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами, сожалеет о том, что происходит на востоке Европы, и готова оказывать гуманитарную помощь Киеву.