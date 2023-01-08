Президент Сербии сообщил о рекордном наплыве шпионов в страну из-за событий в Косове

По словам Александара Вучича, такого количества иностранных шпионов Белград не видел со Второй мировой войны

БЕЛГРАД, 8 января. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич сообщил о рекордном наплыве агентов иностранных спецслужб в Сербию из-за обострения в Косове и Метохии. Как заявил сербский лидер в воскресенье в эфире телеканала TV Pink, такого количества иностранных шпионов Белград не видел со Второй мировой войны.

"В этот Новый год Белград стал новой Касабланкой. Мы регулярно получаем эти отчеты, не было шпионов, которые бы не оккупировали наши отели, столько шпионов никогда еще не было. Мы зафиксировали рекорд, перед Новым годом и после Нового года из-за всего, что происходило в Косове и Метохии, <...> с 20 декабря по 5 января было такое число шпионов, какого в Белграде не фиксировали со Второй мировой войны. Очевидно, что многие готовили самые разные вещи, иностранные службы делают свою работу", - заявил Вучич.

Ранее сербский лидер отмечал, что из-за кризиса на Украине в Сербии действуют многочисленные представители спецслужб со всего мира.

Обстановка в Косове и Метохии резко обострилась 6 декабря, когда спецназ непризнанного образования в сопровождении патрулей Миссии Евросоюза начал захватывать помещения избирательных комиссий на севере Косова и Метохии. Сербское население стихийно сорганизовалось и дало отпор косоварам, которые ушли за реку Ибар. 8 декабря около 350 полицейских из Косова вторглись на населенный сербами север автономного сербского края на бронированных автомобилях и заблокировали северную часть Косовска-Митровицы. 10 декабря косовская полиция в Косовска-Митровице арестовала по надуманным обвинениям бывшего полицейского - серба Деяна Пантича. В ответ сербское население перекрыло баррикадами трассы в нескольких населенных пунктах.

26 декабря власти непризнанного Косова привели в полную боевую готовность свои вооруженные силы. В ответ вице-премьер, министр обороны Сербии Милош Вучевич и министр внутренних дел республики Братислав Гашич заявили, что ВС Сербии и силы МВД страны по приказу Вучича также приведены в боевую готовность. 28 декабря ситуацию удалось стабилизировать.