Нетаньяху назвал подстрекательством действия оппозиционеров на митинге в Тель-Авиве

Он указал на плакаты протестующих, сравнивших одного из министров с нацистами, и на палестинские флаги в толпе митингующих

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 января. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подверг в воскресенье резкой критике действия некоторых оппозиционеров, вышедших в субботу на антиправительственный митинг в Тель-Авиве. Он обратил внимание на плакаты протестующих, сравнивших одного из министров с нацистами, и на палестинские флаги в толпе митингующих, назвав это подстрекательством.

"Вчера вечером я видел тяжелые для восприятия кадры с демонстрации левых, где министра юстиции [Ярива Левина] сравнивали с лидерами нацистов. Флаги ООП (Организация освобождения Палестины - прим. ТАСС) на демонстрации. Плакаты с призывом "освободить Палестину от сионистского колониального господства", - написал Нетаньяху в Twitter, сопроводив запись фотографиями упомянутых плакатов и флагов.

"Это дикое подстрекательство, которое не осудили ни оппозиция, ни центральные СМИ. Я требую немедленно прекратить это и осудить дикое подстрекательство", - указал премьер.

В субботу вечером в центре Тель-Авива прошел митинг оппозиции. По подсчетам организаторов, в митинге на площади у Театра Габима в центре Тель-Авива приняли участие в субботу вечером до 10 000 человек, после чего часть из них прошли маршами по нескольким улицам.

Как сообщала газета The Times of Israel, организаторы акции выступали против продвигаемой Левиным юридической реформы. В среду глава Минюста обнародовал положения юридической реформы, которая ограничит полномочия Высшего суда справедливости Израиля в отношении законов и решений правительства, а также предоставит правительству контроль над отбором судей.

Парламент Израиля 29 декабря 2022 года на внеочередном заседании проголосовал за доверие правительству, сформированному Нетаньяху по итогам состоявшихся 1 ноября выборов, на которых большинство голосов получили правые и ортодоксальные религиозные партии. После этого министры и новый премьер были приведены к присяге. В тот же день Нетаньяху провел первое заседание нового кабмина.