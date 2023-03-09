Венгрия не верит в возможность скорого восстановления экономических связей ЕС с Россией

Премьер Виктор Орбан при этом отметил, что "было бы желательно восстановить экономические отношения с Россией"

БУДАПЕШТ, 9 марта. /ТАСС/. Правительство Венгрии хотело бы, чтобы Европейский союз восстановил экономические отношения с Россией, но не верит, что это может произойти в обозримом будущем. Такое мнение выразил премьер-министр Виктор Орбан, выступая в четверг на экономической конференции, организованной в Будапеште Венгерской торгово-промышленной палатой.

"Европа переживает сейчас реструктуризацию власти, которая проходит скоординированно и в нескольких измерениях. Первым шагом стало отделение европейской экономики от российской", - сказал глава правительства. Он отметил, что "было бы желательно восстановить экономические отношения с Россией", однако сам он в это не верит.

Еще одно изменение европейского экономического ландшафта, по его мнению, связано с тем, что Украина, по сути, уже рассматривается как кандидат на присоединение к ЕС и НАТО. Еще год назад "такая идея могла бы показаться абсурдной, но теперь это произошло", признал Орбан.

По его словам, на континенте формируется "новая зона безопасности", появление которой будет иметь экономические последствия. Премьер пояснил, что имеет в виду наращивание присутствия вооруженных сил США в Польше в связи с конфликтом на Украине. "Возникает [новый ] тип европейского центра, которого мы раньше не видели на политической карте", - сказал Орбан.