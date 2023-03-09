В СБУ заявили о непричастности к предотвращенному в Приднестровье теракту

Украинское ведомство назвало эти события "российской провокацией"

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о своей непричастности к подготовке теракта и покушения на главу непризнанного Приднестровья Вадима Красносельского.

В четверг Министерство госбезопасности (МГБ) Приднестровья сообщило о предотвращении теракта, который, по данным МГБ, готовился по указанию СБУ против ряда должностных лиц непризнанной республики.

"Любые заявления <...> по поводу участия СБУ в подготовке теракта следует рассматривать исключительно как провокацию", - говорится в заявлении в Telegram-канале украинской спецслужбы. В СБУ назвали эти события "российской провокацией".

Ранее прокурор Приднестровья Анатолий Гурецкий заявил в эфире телеканала "Первый приднестровский", что террористы планировали взорвать в центре Тирасполя автомобиль, начиненный 8 кг гексогена и металлическими изделиями, при этом они рассчитывали на большое число жертв среди жителей. По данным главы МИД непризнанной республики Виталия Игнатьева, целью террористов были Красносельский и ряд других высших должностных лиц.