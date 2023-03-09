В Молдавии не видят угрозы эскалации из-за сообщений о подготовке терактов в Приднестровье

Премьер республики Дорин Речан заявил, что у молдавского правительства "нет подтверждения этих вещей"

КИШИНЕВ, 9 марта. /ТАСС/. Правительство Молдавии не располагает информацией о подготовке терактов в Приднестровье и считает, что угрозы эскалации ситуации в регионе нет. Об этом заявил в ходе брифинга в четверг премьер республики Дорин Речан.

"У нас нет подтверждения этих вещей. Важно, что Республика Молдова находится в стабильной ситуации, в мире. Нет угрозы эскалации и нет рисков каких-либо проблем в регионе", - сказал глава кабинета, напомнив, что ранее бюро по реинтеграции республики сообщило, что не располагает информацией по этому вопросу. В бюро также призвали получать информацию из молдавских официальных источников.

Ранее министерство госбезопасности непризнанной республики сообщило о предотвращении теракта в отношении должностных лиц республики. По предварительной информации, он готовился по указанию Службы безопасности Украины. Организаторы планировали взорвать в центре Тирасполя автомобиль, начиненный 8 килограммами гексогена, а также шурупами и гайками, чтобы поразить как можно больше людей. Сообщается о задержании двух подозреваемых в подготовке теракта.

В апреле прошлого 2022 года в Приднестровье произошла серия терактов. Они начались с обстрела из гранатометов здания министерства государственной безопасности. Были взорваны антенны одного из крупнейших в регионе радиотелецентров в поселке Маяк. Атакам подверглись военные аэродромы под Тирасполем и Рыбницей, а также расположение приднестровского миротворческого контингента и территория арсенала в районе села Колбасна, где хранится около 20 тыс. тонн боеприпасов. В ходе терактов никто не пострадал.

Ранее президент Приднестровья Вадим Красносельский заявлял, что диверсии организованы с территории Украины, а также возложил на молдавские спецслужбы ответственность за попытку поджечь военкомат в Тирасполе. В Приднестровье был введен максимальный уровень террористической угрозы, 25 мая он был понижен с красного до желтого и действует до сих пор.