Суд в Иране завершил рассмотрение дела о сбитом украинском самолете

Всего было проведено 20 судебных заседаний

ТЕГЕРАН, 9 марта. /ТАСС/. Иранский суд окончил рассмотрение дела о сбитом украинском самолете и вскоре вынесет вердикт. Об этом в четверг сообщил глава судебной организации вооруженных сил (ВС) Ирана.

"Разбирательство по делу о сбитом украинском самолете завершено, и скоро будет вынесен приговор", - цитирует его агентство Tansim.

Чиновник также выразил недовольство преждевременными высказываниями относительно возможного решения суда. "Необходимо дать судьям возможность вынести беспристрастное решение по этому важному делу", - подчеркнул он.

Всего было проведено 20 судебных заседаний.

Рейс PS752 (самолет Boeing 737-800) Международных авиалиний Украины (МАУ) потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в Киев 8 января 2020 года. Среди 176 погибших были граждане Афганистана, Великобритании, Германии, Ирана, Канады, Украины и Швеции. 11 января иранские военные объявили, что сбили пролетавший рядом с военным объектом Boeing по ошибке, приняв самолет за "вражескую цель". Тегеран передал Киеву проект технического отчета о причинах крушения. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал его попыткой скрыть истинные причины катастрофы.