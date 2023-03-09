США не видят прямой угрозы себе или странам региона в пуске баллистической ракеты КНДР

При этом, как заявило Индо-Тихоокеанское командование американских ВС, пуск свидетельствует о "дестабилизирующем воздействии незаконных программ" Северной Кореи

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Соединенным Штатам известно о пуске баллистической ракеты КНДР, но угрозы их территории или другим странам в регионе нет. Об этом в четверг сообщило Индо-Тихоокеанское командование ВС США.

"Мы знаем о пуске баллистической ракеты и проводим тесные консультации с нашими союзниками и партнерами. Хотя, по нашим оценкам, это происшествие не представляет непосредственной угрозы военнослужащим и территории США или нашим союзникам, пуск свидетельствует о дестабилизирующем воздействии незаконных программ КНДР по созданию ОМУ (оружия массового уничтожения - прим. ТАСС) и баллистических ракет", - говорится в заявлении командования.

Американские военные также отметили, что обязательства США по обороне Южной Кореи и Японии "остаются незыблемыми".

Ранее агентство Yonhap сообщило со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея, что КНДР выпустила одну баллистическую ракету малой дальности в сторону Желтого моря. По данным Сеула, она была выпущена примерно в 18:20 по местному времени (12:20 мск) из района города Нампхо.

7 марта Генштаб Корейской народной армии заявил, что на южнокорейской территории рядом с межкорейской границей прошли артиллерийские стрельбы, которые в Пхеньяне расценили как провокацию.