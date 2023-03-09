Вьетнам приветствует готовящееся упрощение Россией визового режима для его граждан

В МИД страны отметили, что постоянно поддерживали контакты с российской стороной в этих целях

ХАНОЙ, 9 марта. /ТАСС/. Вьетнам положительно оценил готовность российской стороны рассмотреть вопрос упрощения въездных визовых процедур для вьетнамских граждан. Об этом заявила в четверг на брифинге в Ханое заместитель официального представителя МИД республики Фам Тху Ханг.

"Мы поддерживаем шаги стран по облегчению въездных формальностей для граждан Вьетнама и других государств, направленные на увеличение торговли, взаимных поездок и обмена, что способствует развитию двусторонних отношений", - сказала Фам Тху Ханг. Также она отметила, что МИД Вьетнама и посольство Вьетнама в Москве постоянно поддерживали контакты с российской стороной в этих целях.

Ранее статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов сообщил ТАСС, что Россия готовит соглашения об упрощении визового режима с шестью странами, в том числе с Вьетнамом. По словам замминистра, также в стадии проработки находятся проекты аналогичных межправительственных соглашений на взаимной основе с Анголой, Индией, Индонезией, Сирией и Филиппинами.

В настоящее время граждане России могут въезжать на территорию Вьетнама и находиться в стране без визы на протяжении максимум 15 дней.