На всей территории Украины отменили воздушную тревогу

Она действовала примерно 1,5 часа

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Воздушная тревога, объявленная в четверг днем во всех областях Украины, отменена спустя примерно полтора часа. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Изначально сирены прозвучали в Киеве в 13:57 мск, а через четыре минуты в красной зоне оказалась вся территория страны. О первых сигналах об отбое тревоги ресурс сообщил в 15:19 мск, она была отменена в Киевской и Житомирской областях. В 15:26 мск предупреждения были отменены во всех регионах Украины.

В предыдущий раз тревога во всех областях объявлялась в ночь на четверг. Она длилась более четырех часов, в некоторых областях, включая Киев и столичный регион, ее продолжительность составила порядка семи часов. Из разных городов, в том числе столицы Украины, и областей поступала информация о взрывах. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила, что поврежден ряд объектов энергетической инфраструктуры.