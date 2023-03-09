В Венгрии заявили, что не занимаются подготовкой военнослужащих Украины

Как отметил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, соответствующие утверждения министра обороны Словакии Ярослава Надя являются "невежеством, ошибкой"

БУДАПЕШТ, 9 марта. /ТАСС/. Венгрия не осуществляет на своей территории подготовку украинских военнослужащих. Об этом заявил в четверг на встрече с журналистами глава канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш.

Он опроверг утверждения министра обороны Словакии Ярослава Надя, что в Венгрии якобы тайно проходят обучение украинские солдаты. "Это невежество, ошибка", - сказал Гуйяш по поводу подобных предположений. Глава канцелярии премьера, имеющий в правительстве ранг министра, уточнил, что слова Надя не соответствуют действительности.

Ранее словацкое интернет-издание "Параметр" сообщило, что Надь, оценивая на публичном мероприятии позицию Венгрии в отношении Украины, сказал: "Знаете ли вы, что на их территории проходят подготовку украинские солдаты?" Словацкий министр намекнул, что венгерские власти скрывают этот факт, а их заявления о том, что они не будут оказывать военную помощь украинской армии, - всего лишь пропаганда.

Комментируя эти утверждения, Минобороны Венгрии заявило, что венгерские специалисты участвуют в подготовке украинских военных медиков в гуманитарных целях и на территории страны проходили лечение раненые украинские военнослужащие. Однако делалось это открыто, и речь шла только о военных врачах. "Позиция Венгрии не изменилась: мы выступаем за мир и не поддерживаем никаких действий, которые ведут к эскалации войны, - именно поэтому мы не будем направлять оружие или солдат на Украину", - подтвердило Минобороны.