В Белоруссии отрабатывают учебные пуски крылатых ракет комплекса "Искандер-М"

По словам ракетчика, алгоритм работы не отличается от использования боевых ракет

МИНСК, 9 марта. /ТАСС/. Белорусские военнослужащие отрабатывают учебные пуски крылатых ракет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Об этом в четверг сообщил командир одного из ракетных подразделений в видеоролике, распространенном телекомпанией ВоенТВ Минобороны республики.

"В рамках совершенствования навыков личного состава по применению ракетного комплекса завершаются мероприятия по слаживанию подразделений. <...> В рамках данного занятия выполняются задачи по подготовке и нанесению ракетных ударов с использованием крылатой ракеты по плановым и внеплановым целям. Венцом данного занятия будет являться учебный пуск крылатой ракеты", - сказал офицер.

"Алгоритм работы никак не отличается от использования боевых ракет, абсолютно такой же. Единственное отличие - то, что учебные ракеты остаются на направляющей и никуда не уходят", - пояснил ракетчик.

В конце февраля Минобороны Белоруссии сообщило о проведении в стране учения с задействованием оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о постановке на вооружение в республике российских ракетных комплексов С-400 и "Искандер" 19 декабря 2022 года. В конце декабря в Минобороны сообщили, что белорусские военнослужащие, обеспечивающие работу комплексов "Искандер" и зенитных ракетных систем С-400, прошли полный курс подготовки в совместных учебно-боевых центрах Вооруженных сил России и Белоруссии. При этом отмечалось, что в республике находится "достаточный запас ракет" для комплекса "Искандер", который "позволит выполнить любую задачу".