9 марта, 13:24

Петр Павел вступил в должность президента Чехии

Новый чешский лидер принес присягу на томе национальной конституции

ПРАГА, 9 марта. /ТАСС/. Петр Павел вступил в четверг в должность чешского президента. Торжественную церемонию инаугурации, начавшуюся в 14:00 (16:00 мск) и проходящую в историческом Владиславском зале Пражского града, транслируют сетевые телеканалы страны.

Павел принес присягу президента на томе национальной конституции перед собравшимися во Владиславском зале депутатами обеих палат парламента Чехии. "Обещаю [хранить] верность Чешской Республике, обещаю, что буду соблюдать ее конституцию и законы", - произнес новый чешский лидер. 

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Чехия
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