Парламент Грузии назначил на 10 марта заседание, несмотря на повреждение здания

Согласно анонсу, заседание назначено на 10:45 мск, а пленарное заседание - на 11:00 мск

ТБИЛИСИ, 9 марта. /ТАСС/. Парламент Грузии назначил пленарное заседание на 10 марта, несмотря на то что ранее заседания отменили из-за ущерба, который был нанесен зданию во время беспорядков. Соответствующая информация размещена в четверг на сайте парламента.

Согласно анонсу, заседание назначено на 11:45 (10:45 мск), а пленарное заседание - на 12:00 (11:00 мск).

После волнений в столице утром 9 марта правящая партия "Грузинская мечта" решила отказаться от рассмотрения американской версии проекта. Также аппарат парламента сообщил об отмене пленарных заседаний 9 и 10 марта из-за повреждения здания с целью избежать рисков для здоровья находящихся внутри людей.

Несмотря на то что власти заявили об отказе от дальнейшего рассмотрения инициатив, оппозиция потребовала подтвердить намерение не словами, а действиями, которое будет выражено в голосовании против законопроекта во втором чтении депутатами от правящей партии. На акции протеста, которая проходит 9 марта, это требование неоднократно было озвучено.

В феврале в парламенте страны зарегистрировали две версии законопроекта об иноагентах - грузинскую и американскую, представляющую собой перевод закона США о регистрации иностранных агентов. Согласно грузинской версии, иностранным агентом может быть признано и СМИ, при этом инициатива не касается физических лиц. Американская версия относится не только к юрлицам, но и к физлицам, и также предусматривает уголовную ответственность.