Правительство Италии одобрило декрет о борьбе с незаконной перевозкой мигрантов

Премьер-министр страны Джорджа Мелони отметила, что главная задача ее кабинета - пресечь незаконные миграционные маршруты

РИМ, 9 марта. /ТАСС/. Правительство Италии одобрило указ, в котором предусматривается ужесточение наказания - до 30 лет заключения - для незаконных перевозчиков мигрантов по морю. Как в четверг пояснила премьер-министр страны Джорджа Мелони, главная задача ее кабинета - пресечь незаконные миграционные маршруты.

Заседание Совмина прошло в городе Кутро, у берегов которого 26 февраля потерпела крушение лодка с мигрантами, в результате чего погибли более 70 человек. Лодка вышла из Турции, на ее борту находились много женщин и детей. Мелони подчеркнула, что произошедшая трагедия не изменит линию правительства, направленную на пресечение нелегальной миграции. Она пояснила, что итальянское законодательство будет преследовать не только "исполнителей", которые управляют лодками, но и организаторов контрабанды людей, и данное преступление будет считаться уголовно преследуемым в Италии, даже если совершено вне национальной территории.

"Я не вижу другого способа избежать подобных трагедий. Мы намерены бороться с перевозчиками и хотим победить", - сказала она.

Поддержка законной миграции

Премьер объявила также, что правительство возобновит так называемые декреты о приеме, которые регулируют число мигрантов, прибывающих легальным путем. Для таких мигрантов, среди которых предпочтение отдается квалифицированным работникам, будут создаваться условия для работы и "достойной жизни". "Мы все говорим о солидарности. Для меня солидарность - это не просто принимать всех, а потом оставлять их мыть стекла машин на светофорах, а предоставлять возможности достойной жизни", - сказала премьер.

Для этого, по ее мнению, необходимо решить проблему и сократить число "первичного прибытия", чтобы "лучше справляться с задачей вторичного приема и интеграции". "Поэтому данный вопрос мы выносим на международный уровень и уровень ЕС", - добавила премьер. Она также пояснила, что Италия будет сотрудничать на двусторонней основе со странами, откуда отправляются мигранты, и содействовать тем правительствам, которые "помогают в борьбе с незаконными картелями перевозчиков людей". В числе инициатив Мелони назвала "просветительскую кампанию об опасности обращения к незаконным перевозчикам".

В Италии будут облегчены процедуры получения разрешения на работу мигрантов с учетом нехватки рабочей силы в ряде секторов, таких как аграрный или сфера услуг, главным образом туристических.

При этом СМИ отмечают некоторые расхождения в цифрах о готовности принятия рабочих мигрантов. Ранее один из министров заявил, что речь идет о полумиллионе человек. Тогда как в документах фигурируют чуть более 80 тыс.

Миграционный план Италии рассчитан именно на мигрантов, не беженцев, которых "касаются другие процедуры", уточнила Мелони. В потерпевшей крушение лодке находились выходцы из стран, которые попадают под определение беженцев, отмечают наблюдатели. К тому же "маршрут из Турции", который нечасто завершается в Италии и обычно ведет в Грецию, считается одним из самых дорогих и "привилегированных". По данным СМИ, за переправку в Европу мигранты заплатили от $7 тыс. до $15 тыс.