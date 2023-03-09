Глава МИД Франции и госсекретарь США обсудили взаимодействие с КНР и иранское досье

В ходе диалога обсуждались также поддержка Украины и ситуация в Африке

ПАРИЖ, 9 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы поддержки Украины, взаимодействие с Китаем и иранское ядерное досье. Об этом в четверг написала в своем Twitter руководитель французского внешнеполитического ведомства.

"Состоялся новый телефонный разговор с Энтони Блинкеном, который касался вопросов сотрудничества Франции и США", - написала Колонна. По ее словам, в ходе диалога обсуждались "такие темы, как поддержка Украины, ситуация в Африке и взаимодействие с Китаем".

Кроме того, участники разговора затронули иранское ядерное досье, отметила Колонна.