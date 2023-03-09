Президент Израиля заявил, что страна находится на пороге катастрофы из-за судебной реформы

Ицхак Герцог призвал политиков найти компромисс

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 марта. /ТАСС/. Президент Израиля Ицхак Герцог выступил в четверг вечером со специальным телеобращением к нации по поводу ситуации в страны в связи с массовыми протестами оппозиции против судебной реформы, предложенной кабмином Биньямина Нетаньяху. В ходе своего выступления он заявил, что страна находится на пороге катастрофы, подверг нынешний проект преобразований судебной системы критике и призвал политиков найти компромисс, разработав альтернативный вариант реформы.

"Происходящее сегодня в Израиле - это ужас. Хватит, я не могу больше видеть, как на моих глазах раскалывается народ. В стране творится катастрофа", - сказал президент, чье выступление транслировало израильское телевидение.

Говоря о поисках компромисса между правящей коалицией и оппозицией, Герцог подчеркнул, что работает не покладая рук, пытаясь найти устраивающее всех решение. "Я не сдамся. Я заплачу любую цену, чтобы найти решение. Это нужно сделать сейчас, потому что у нас уже не осталось времени", - заявил он.

Как сообщил президент, за время протестов, продолжающихся с начала января, ему удалось сблизить стороны и сократить между ними разногласия, нащупав компромиссное решение. "Имеется договоренность по большинству тем, не по всем, но по значительному большинству. Этого достаточно, чтобы отказаться от нынешнего законопроекта и начать обсуждать в комиссии Кнессета (парламент Израиля - прим. ТАСС) другую программу", - сказал Герцог.

При этом он призвал отвергнуть проект судебной реформы, предложенный кабмином Нетаньяху, и разработать новую программу. "Законопроект, который обсуждается сейчас, должен исчезнуть как можно скорее. Он ошибочен, разрушителен и подрывает основы демократии. Нужно заменить его другим согласованным законопроектом", - полагает израильский президент.

Протесты в Израиле

Массовые выступления оппозиции против кабмина Нетаньяху, приведенного к присяге в конце 2022 года, продолжаются с начала января. Поводом для протестов послужил предложенный новым правительством проект судебной реформы, который предусматривает ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти контроля над отбором судей.

По мнению оппозиции, эта реформа подрывает демократические основы государства. Нетаньяху настаивает, что его правительство сформировано по итогам демократических выборов и будет выполнять программу, за которую проголосовало большинство избирателей, несмотря на конфронтационную риторику оппозиционеров.