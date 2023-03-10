9 марта, 21:29
Санкции в отношении России

Вучич заявил, что не может поклясться не вводить санкции против России

Вучич заявил, что не может поклясться не вводить санкции против России
Президент Сербии Александар Вучич
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Президент Сербии отметил, что Белград сразу же определился на Совете безопасности страны со своей позицией по отношению к конфликту на Украине

БЕЛГРАД, 10 марта. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что не может поклясться, что не введет санкции против России.

"Я не клянусь, что мы этого не сделаем [речь о введении санкций против России], и не могу поклясться, потому что это было бы безответственно, но твердость нашей позиции такова, что до сих пор нам этого не пришлось делать", - сказал Вучич в четверг в интервью телеканалу Happy.

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Президент отметил, что Сербия сразу же определилась на Совете безопасности страны со своей позицией по отношению к конфликту на Украине. "Мы [Сербия] не вводим санкции против Российской Федерации, и я писал заключение по Совету безопасности Сербии, по каждому слову мы консультировались [друг с другом], но я сам их писал, своей рукой. Мы следили за каждым словом и определили политику Сербии, за что иногда платим цену", - подчеркнул Вучич.

После начала специальной военной операции России на Украине Вучич в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности сообщил, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Президент заявил, что республика временно прекращает армейские и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами. Он отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами, сожалеет о том, что происходит на востоке Европы, и готова оказывать гуманитарную помощь Киеву. 

Теги:
СербияСанкции в отношении РоссииВучич, Александар
© Информационное агентство ТАСС
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