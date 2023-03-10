В Грузии завершилась акция протеста у парламента

Участники митинга сообщили, что планируют собраться утром 10 марта во время того, как в парламенте будет проходить пленарная сессия, на которой ожидается голосование против законопроекта об иноагентах

ТБИЛИСИ, 10 марта. /ТАСС/. Митинг около парламента Грузии завершился мирно, участники акции покидают проспект Руставели в центре Тбилиси. Трансляцию акции вели в прямом эфире местные телеканалы.

Прошедшая в четверг акция была мирной и, в отличие от протестов двух предыдущих дней, завершилась без вмешательства правоохранителей. Более тысячи человек собрались вечером у парламента Грузии, празднуя решение правящей партии "Грузинская мечта" отозвать законопроект об иноагентах. Они также требовали парламентское большинство как можно скорее проголосовать против инициативы во втором чтении, поставив точку в истории с законопроектом, вызвавшим масштабный протест.

Участники акции сообщили также, что планируют собраться у парламента утром в пятницу во время того, как там будет проходить пленарная сессия, на которой ожидается голосование против законопроекта. О намерении парламентского большинства высказаться во втором чтении против инициативы о создании реестра иноагентов Грузии сообщил в четверг вечером глава парламентской фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.

В Тбилиси 7 и 8 марта прошли многотысячные акции протеста после того, как парламент в первом чтении принял грузинскую версию законопроекта об агентах иностранного влияния. Участники обоих митингов были разогнаны глубокой ночью силовиками, которые применили водометы и слезоточивый газ. За два дня протестов были задержаны более 130 человек, которые затем были отпущены. После волнений в столице утром 9 марта правящая партия "Грузинская мечта" решила отказаться от рассмотрения американской версии проекта.

В феврале в парламенте страны зарегистрировали две версии законопроекта об иноагентах - грузинскую и американскую, представляющую собой перевод закона США о регистрации иностранных агентов. Согласно грузинской версии, иностранным агентом может быть признано и СМИ, при этом инициатива не касается физических лиц. Американская версия относится не только к юрлицам, но и к физлицам, а также предусматривает уголовную ответственность.