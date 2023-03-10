США заявили о поддержке расследования Международного уголовного суда по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее категорически отверг высказывания главного прокурора МУС в Гааге о якобы весомых основаниях для дела против Москвы в связи с событиями на Украине

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты поддерживают расследование Международного уголовного суда (МУС) по Украине. Это подтвердил в четверг на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"В последние два года США напряженно работали над тем, чтобы улучшить и перезагрузить свои отношения с Международным уголовным судом посредством отмены [прежних американских] санкций [в отношении этой инстанции] <...> и возвращения к взаимодействию с судом <...>, а также определения конкретных сфер, в которых мы можем поддержать расследования МУС и преследование им [тех или иных лиц] <...>", - сказал дипломат. "Однако мы не обсуждаем конкретные формы поддержки, которую можем <...> оказывать МУС. Мы не хотим делать ничего, что способно поставить под угрозу беспристрастность расследования и стать ударом по попытке обеспечения правосудия", - заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.

При этом он, по сути, утверждал, что МУС обладает юрисдикцией, необходимой для работы в отношении Украины. На вопрос на эту тему Прайс ответил: "Мы поддерживаем расследование, объявленное прокурором". "Украина является стороной МУС", - добавил представитель Госдепартамента.

Россия не является членом МУС. В ноябре 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, в котором говорится, что страна не намерена становиться участником Римского статута МУС. По мнению российской стороны, суд не оправдал возложенных на него надежд и не стал подлинно независимым, авторитетным органом международного правосудия. В апреле 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Москва не обязана сотрудничать с МУС, однако отметила, что Россия будет внимательно отслеживать действия суда.

В марте пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков категорически отверг высказывания главного прокурора МУС в Гааге о якобы весомых основаниях для дела против Москвы в связи с событиями на Украине. Посол России в США Анатолий Антонов охарактеризовал в феврале этого года утверждения американской администрации о том, что Москва совершила преступление против человечности на Украине, "как беспрецедентную по степени цинизма попытку демонизировать Россию" в рамках развязанной против нее гибридной войны. По словам дипломата, нет никаких сомнений, что цель таких выпадов Вашингтона - "оправдать собственные действия по разжиганию украинского кризиса".