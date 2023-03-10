Президент Сербии ранее заявлял, что его страна не поставляет оружие ни России, ни Украине

БЕЛГРАД, 10 марта. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич объяснил продажу оружия необходимостью кормить народ.

"Мы оговаривали запрет продажи третьей стороне. Куда бы вы ни поставили боеприпасы, они попадут куда-то, где идет конфликт. Мы должны жить, мы должны кормить людей, наша экономика должна развиваться", - заявил президент в четверг в эфире телеканала Happy.

2 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российская сторона запросила у Белграда официальную позицию по поводу информации о поставках Украине сербских боеприпасов. Ранее она заявила о "глубокой озабоченности" Москвы этой информацией и отмечала, что РФ внимательно следит за развитием ситуации.

В ответ Вучич заявил, что его страна не поставляет оружие ни России, ни Украине. Президент отметил, что Сербия приняла дополнительные меры защиты от передачи боеприпасов третьей стороне, прописав в каждом контракте, в том числе в рамках поставок в Турцию, запрет на их перепродажу без разрешения Белграда.