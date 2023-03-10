Байден обсудит с Трюдо помощь Украине и санкции против России

Президент США намерен также обсудить с канадским премьером сотрудничество в области обороны и модернизацию Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден 23 марта отправится с двухдневным визитом в Оттаву, где на переговорах с канадским премьер-министром Джастином Трюдо обсудит оказание помощи Украине, а также возможные санкции против России за проведение специальной военной операции. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Белого дома.

"Они [Байден и Трюдо] обсудят предпринимаемые усилия по поддержке Украины, наращиванию издержек для России и тех, кто поддерживает ее военные действия, и противодействию негативным последствиям войны для остального мира", - говорится в сообщении.

Глава вашингтонской администрации, которого будет сопровождать первая леди США Джилл Байден, намерен также обсудить с канадским премьером сотрудничество в области обороны и модернизацию Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки, укрепление устойчивости цепочки поставок, принятие решительных мер по борьбе с изменением климата и ускорению перехода к экологически чистой энергетике, а также совместную работу над региональными проблемами, включая нестабильность на Гаити, борьбу с опиоидным кризисом и нелегальной миграцией.

Как отметили в Белом доме, Байден выступит в канадском парламенте, чтобы "подчеркнуть важность двусторонних отношений".