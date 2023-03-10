Сунак отрицает неправовой характер запрета на убежище в Британии для нелегальных мигрантов

Премьер-министр страны подчеркнул, что признателен президенту Франции Эмманюэлю Макрону и французским коллегам, которые вместе с британцами занимаются проблемой нелегальной иммиграции

ПАРИЖ, 10 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак не считает, что законопроект, запрещающий нелегальным мигрантам просить убежище в Великобритании, противоречит международному праву.

"Я считаю, что мы серьезно относимся к нашим международным обязательствам, - сказал Сунак в четверг в интервью французской газете "Фигаро" накануне своего визита в Париж. - Этот законопроект является одновременно эффективным и соответствующим нормам международного права".

Он также отметил, что "в прошлом году в Европе число нелегальных мигрантов выросло на 60%". "Мы хотим предоставлять убежище наиболее уязвимым людям на планете, - сказал премьер. - Но мы не можем обеспечить это, поскольку должны бороться с нелегальным въездом в страну десятков тысяч мигрантов, которым не грозит реальная опасность". Нелегальная миграция оказывает давление на социальную систему Великобритании и ее ресурсы, подчеркнул Сунак.

"Сострадание - это часть истории нашей страны, - заявил британский премьер. - Мы приняли полмиллиона беженцев со всего мира в минувшие годы".

Он подчеркнул, что признателен президенту Франции Эмманюэлю Макрону и французским коллегам, которые вместе с британцами занимаются проблемой нелегальной иммиграции. "В конце прошлого года мы подписали соглашение о более тесном сотрудничестве между службами наших стран, которое предусматривает британское финансирование французских патрулей в прибрежной зоне", - добавил Сунак.

В ноябре 2022 года Париж и Лондон подписали соглашение, предусматривающее усиление контроля с французской стороны. Эксперты, однако, считают его недостаточным для того, чтобы остановить волны миграции. Если в 2021 году Ла-Манш пересекли 25 тыс. мигрантов, то в прошлом году их было уже 45 тыс., а в этом ожидают 85 тыс.