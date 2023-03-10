Байден фактически отверг критику руководства Китая в адрес США

Председатель КНР Си Цзиньпин ранее заявил, что Соединенные Штаты проводят кампанию по сдерживанию Китая, которая несет с собой беспрецедентные вызовы для Пекина

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден, по сути, отверг критические высказывания, с которыми руководство Китая выступило в последние дни в адрес Соединенных Штатов.

Беседуя в четверг с журналистами в Белом доме, глава администрации США фактически отмел эти заявления, утверждая, что они не имеют большой важности. На просьбу сообщить, что, по его мнению, означают упомянутые заявления председателя КНР Си Цзиньпина и главы китайского МИД Цинь Гана, Байден ответил: "Не многое". Никаких других комментариев на эту тему от него не последовало.

Си Цзиньпин заявил в понедельник, что США проводят кампанию по сдерживанию Китая, которая несет с собой беспрецедентные вызовы для Пекина. Цинь Ган выступил во вторник на ежегодной пресс-конференции на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей. Он, в частности, указал, что в политике Соединенных Штатов в отношении Китая есть "серьезный перекос": Вашингтон всегда руководствуется "презумпцией виновности" Пекина. Он отметил, что "оценка США, что Китай является для них главным стратегическим оппонентом и угрозой, является в корне ошибочной". По словам главы внешнеполитического ведомства, подлинная цель стратегии США в регионах Тихого и Индийского океанов - "окружить КНР", в том числе создавая "азиатско-тихоокеанскую версию НАТО и подрывая региональную интеграцию".