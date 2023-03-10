Суд продлил предварительное заключение экс-президенту Перу до трех лет

Также в розыск объявили бывшего министра транспорта страны

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 марта. /ТАСС/. Перуанский суд в четверг назначил бывшему президенту страны Педро Кастильо предварительное заключение сроком на три года по делу о коррупции. В настоящее время он уже находится под стражей по обвинению в мятеже.

"Верховный суд в области предварительного следствия назначает Педро Кастильо 36 месяцев предварительного заключения в связи с тем, что он является предполагаемым инициатором преступного сговора, связанного с работой [нефтяной компании] Petroperu и министерств транспорта и жилищного фонда, строительства и санитарии", - говорится в сообщении, размещенном на странице судебной власти Перу в Twitter.

Суд также постановил объявить в розыск бывшего министра транспорта Хуана Сильву Вильегаса. В случае задержания его также ждут три года предварительного заключения.

В октябре прошлого года генеральный прокурор Перу Патрисия Бенавидес выдвинула в отношении Кастильо, который в тот момент еще занимал пост главы государства, обвинения в коррупции и направила их на рассмотрение парламента. По ее мнению, экс-президент в сговоре с членами правительства создал схему незаконного обогащения с помощью государственных контрактов. В качестве подозреваемых Бенавидес также назвала Вильегаса, экс-министра жилищного фонда Гейнера Альварадо Лопеса и бывшего главу Petroperu Уго Чавеса.

7 декабря прошлого года Кастильо объявил о роспуске Конгресса и введении комендантского часа. Он выступил с обращением перед началом парламентского заседания, на котором рассматривался вопрос о его импичменте из-за обвинений в коррупции. Депутаты не стали отменять голосование и одобрили лишение президента его полномочий, вооруженные силы и полиция высказались в поддержку Конгресса. Кастильо был задержан по обвинению в организации мятежа. В середине декабря суд назначил ему 18 месяцев предварительного заключения.