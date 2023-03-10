Парламент Китая одобрил проект масштабной реформы Госсовета

Реформа предполагает усиление "централизованного руководства" Коммунистической партии Китая и повышение эффективности госаппарата

ПЕКИН, 10 марта. /ТАСС/. Делегаты первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 14-го созыва в пятницу одобрили проект реформы высшего исполнительного органа страны - Госсовета КНР. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Проект реформы был одобрен в ходе третьего пленарного заседания первой сессии ВСНП 14-го созыва.

Текст проекта реформы пока не опубликован. Ожидается, что он будет перекликаться с принятым на втором пленуме Центрального комитета Компартии Китая в конце февраля проектом реформы партийных и государственных органов. Как говорилось в итоговом коммюнике пленума, реформа предполагает усиление "централизованного руководства" Коммунистической партии Китая и повышение эффективности госаппарата.

Последняя крупномасштабная реформа Госсовета КНР, в ходе которой были упразднены или созданы сразу несколько министерств и ведомств, была проведена в 2018 году.