10 марта, 01:20,
обновлено 10 марта, 01:30

Парламент Китая одобрил проект масштабной реформы Госсовета

Реформа предполагает усиление "централизованного руководства" Коммунистической партии Китая и повышение эффективности госаппарата

ПЕКИН, 10 марта. /ТАСС/. Делегаты первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент) 14-го созыва в пятницу одобрили проект реформы высшего исполнительного органа страны - Госсовета КНР. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Проект реформы был одобрен в ходе третьего пленарного заседания первой сессии ВСНП 14-го созыва.

Текст проекта реформы пока не опубликован. Ожидается, что он будет перекликаться с принятым на втором пленуме Центрального комитета Компартии Китая в конце февраля проектом реформы партийных и государственных органов. Как говорилось в итоговом коммюнике пленума, реформа предполагает усиление "централизованного руководства" Коммунистической партии Китая и повышение эффективности госаппарата.

Последняя крупномасштабная реформа Госсовета КНР, в ходе которой были упразднены или созданы сразу несколько министерств и ведомств, была проведена в 2018 году.

  

Теги:
Китай
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