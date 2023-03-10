Американский сенатор заявил об отсутствии у США защиты от российских ракет

Россия по-прежнему представляет собой значительную ядерную угрозу для Соединенных Штатов, считает Роджер Уикер

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. США не обладают средствами защиты от современных российских стратегических вооружений, в том числе ядерных торпед "Посейдон". Об этом заявил в четверг сенатор Роджер Уикер (республиканец от штата Миссисипи) на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса.

"Россия по-прежнему представляет собой значительную ядерную угрозу для США. Москва обладает более крупным и более современным ядерным арсеналом, чем мы. Она также может создать дополнительные ядерные вооружения в короткий срок", - сказал он.

Уикер добавил, что "Россия создала ядерные вооружения, не имеющие аналогов в США, в том числе ядерные торпеды, способные преодолеть океан, а также межконтинентальные баллистические ракеты". "Это оружие, от которого у нас нет защиты", - указал он.

Сенатор также отметил растущую опасность для США со стороны Китая. "Пекин модернизирует и расширяет свои ядерные силы со сногсшибательной скоростью. Вероятно, он обгонит США в начале 2030-х годов", - продолжил Уикер.