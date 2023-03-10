Президент Киргизии заявил, что ОДКБ способна обеспечить безопасность своих участников

Садыр Жапаров также отметил необходимость развития партнерства ОДКБ с международными организациями, в том числе с Шанхайской организацией сотрудничества, СНГ и ООН

БИШКЕК. 10 марта. /ТАСС/. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) имеет все возможности для обеспечения безопасности входящих в ее состав стран. Об этом заявил в пятницу в Бишкеке на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым глава киргизского государства Садыр Жапаров.

"Кыргызстан заинтересован в повышении роли и авторитета ОДКБ. Организация имеет большие возможности для создания условий обеспечения национальной безопасности государств - членов ОДКБ", - цитирует президента его пресс-служба.

Жапаров также отметил необходимость развития партнерства ОДКБ с рядом международных организаций, в том числе с Шанхайской организацией сотрудничества, СНГ и ООН. "Президент Садыр Жапаров отметил важность совместными усилиями последовательно укреплять развитие регионального сотрудничества по всем аспектам компетенции ОДКБ, наращивать потенциал как военно-политической международной организации, способной оперативно реагировать на вызовы и угрозы безопасности", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Тасмагамбетов, которые впервые прибыл в Бишкек в качестве генсека ОДКБ, представил президенту республики информацию о "программах и приоритетах организации на ближайшее время, также о ходе подготовки к очередной сессии Совета коллективно безопасности ОДКБ".