Вана Хунина назначили председателем высшего совещательного органа Китая

Он занимал должность члена Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии КНР

ПЕКИН, 10 марта. /ТАСС/. Член Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 67-летний Ван Хунин в пятницу избран председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК, высший совещательный орган) 14-го созыва. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

Голосование состоялось на третьем пленарном заседании проходящей в Пекине сессии высшего совещательного органа. Ван Хунин сменил на этом посту 68-летнего Ван Яна, который занимал эту должность с марта 2018 года.

Ван Хунин родился в 1955 году в Шанхае. В начале карьеры он преподавал и занимал руководящие должности в шанхайском Университете Фудань. Позже более 10 лет работал в Отделе политических исследований ЦК КПК. В 2012 году стал членом Политбюро ЦК КПК 18-го созыва, в 2017 году был избран в состав ПК Политбюро ЦК КПК 19-го созыва. По итогам XX съезда КПК в октябре прошлого года сумел сохранить свое кресло в составе ПК Политбюро, вновь войдя в семерку самых влиятельных политиков страны.

Ван Хунин является одним из ведущих идеологов Коммунистической партии Китая. Эксперты считают его одним из архитекторов концепции Си Цзиньпина о "китайской мечте" - широко продвигающейся стратегии возрождения китайской цивилизации. Некоторые источники утверждают, что Ван Хунин также является разработчиком внесенных в Устав КПК концепций двух других лидеров КНР - идеи "тройного представительства" экс-председателя КНР Цзян Цзэминя (занимал этот пост с 1993 по 2003 годы) и концепции научного развития Ху Цзиньтао (являлся главой государства с 2003 по 2013 годы).

Первая сессия ВК НПКСК 14-го созыва открылась в Пекине 4 марта и завершится 11 марта. Несмотря на то, что ВК НПКСК не обладает законодательными полномочиями, этот орган играет важную роль в политической системе Китая. Он символизирует единство и сотрудничество широких общественных сил в рамках патриотического единого фронта.

В этом году в сессии принимают участие 2 172 делегата от государственных учреждений, вооруженных сил, общественно-политических организаций, религиозных конфессий, научных и деловых кругов, а также представители специальных административных районов КНР - Гонконга и Макао, 56 национальностей КНР. Результатом их работы станут рекомендации парламенту, а также инициативы, которые делегаты смогут передать на рассмотрение законодателям.