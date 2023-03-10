В Сеуле надеются, что визит Си Цзиньпина в Южную Корею состоится в 2023 году

Высокопоставленный сотрудник МИД страны отметил, что Китай является крупнейшим торговым партнером Республики Корея и вряд ли перестанет им быть в ближайшее время

СЕУЛ, 10 марта. /ТАСС/. Власти Республики Корея надеются, что в этом году может состояться визит лидера КНР Си Цзиньпина в Сеул. Об этом в пятницу на условиях анонимности заявил высокопоставленный сотрудник южнокорейского министерства иностранных дел на встрече с журналистами, в числе которых был корреспондент ТАСС.

"Наши президенты посещали КНР дважды. Ждем визита председателя КНР в Республику Корея. Было бы хорошо, если бы это могло случиться в этом году, но думаю, что это вопрос, к [решению] которого будут активно стремиться обе стороны", - сказал чиновник.

Он также прокомментировал возможное укрепление трехстороннего сотрудничества Вашингтона, Сеула и Токио на фоне конфронтации США и Китая. "Главная цель трехстороннего сотрудничества - укрепление безопасности на Корейском полуострове, в нем нет проявления враждебности к Китаю. Наращивание экономического сотрудничества с США и Японией не следует считать "игрой с нулевой суммой", - отметил дипломат. Он добавил, что Китай является крупнейшим торговым партнером Республики Корея и вряд ли перестанет им быть в ближайшее время.